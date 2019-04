Brexit: May tem dois dias para dar um sinal à União Europeia

“Estamos desiludidos por o Governo não propor nem verdadeira mudança, nem cedência”, declarou um porta-voz do ‘Labour’ em comunicado, referindo-se ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo executivo da primeira-ministra conservadora, Theresa May, com Bruxelas, e já três vezes chumbado pela Câmara dos Comuns, que a chefe do Governo continua a afirmar ser a única solução para o ‘Brexit’.