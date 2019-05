Buffett: “Fui um idiota em não ter comprado ações da Amazon”

A empresa Amazon viu as suas ações subirem 3,32% no mercado, tendo sido apoiado por uma das caras mais conhecidas em Wall Street. Segundo o jornal espanhol ‘Expansión’, Warren Buffett assumiu que está a comprar ações da empresa de comércio eletrónico através da sua própria empresa Berkshire Hathaway.

O empresário que detém a famosa empresa de ketchup, Kraft-Heinz, admitiu que foi um erro não ter comprado as ações antes. “Fui um idiota em não ter comprado ações da Amazon”, disse numa entrevista à CNBC. Apesar de não ter dito quantas ações adquiriu na empresa de comércio online, o investidor já tem participação no mercado tecnológico através da Apple e, agora, da Amazon.

Foi através da principal empresa, Berkshire Hathaway, que comprou ações na empresa de Cupertino em 2016. Desde essa altura, o empresário tornou-se no segundo acionista, tendo uma participação valorizada em mais de 50 mil milhões de dólares (mais de 44 mil milhões de euros).

As ações da empresa foram avaliadas em 1.962 dólares durante sexta-feira. Este valor chega depois da empresa valorizar mais de 25% durante o primeiro trimestre de 2019. A empresa de Jeff Bezos atingiu uma capitalização que ronda os 966 mil milhões de dólares (862 mil milhões de euros) em Wall Street.

No entanto, Buffett explicou à CNBC que a decisão de investir na Amazon não foi dele mas sim de “um dos colegas do escritório que gere investimentos”, virando as atenções para Todd Combs ou Ted Weschler.