Buscas nos clubes atrasam apresentação de Rúben Amorim

A apresentação de Rúben Amorim, o novo treinador do Sporting que vai trocar o Sporting de Braga pelo Sporting CP por uma verba recorde de 10 milhões de euros, foi atrasada por parte dos ‘leões’ devido às dezenas de buscas que decorrem durante o dia e que atingiram outros clubes da Liga portuguesa, sabe o “Jornal Económico”. O JE não conseguiu confirmar se a apresentação de Rúben Amorim ainda decorrerá esta quarta-feira ou se a mesma irá coincidir com o dia do primeiro treino do novo treinador, marcado para essta quinta-feira.

Em comunicado, a AT revela que Operação ‘Fora de Jogo’ dá seguimento a investigação a negócios que “terão visado ocultar ou obstaculizar a identificação dos reais beneficiários finais dos rendimentos subtraindo-os, por estas vias, ao cumprimento das obrigações declarativas e subsequente tributação devida em Portugal”. O JE sabe que em causa estão contratos celebrados com jogadores e os pagamentos de comissões a agentes desportivos, bem como contratos de direito de imagem. Na mira dos inspectores está a alegada utilização – por parte dos clubes, agentes e jogadores -, de documentos fictícios para aumentar os custos, de forma a fugir ao pagamento de impostos.

Rúben Amorim chegou a acordo total com o Sporting CP mas António Salvador, presidente dos bracarenses, manteve-se irredutível no valor da cláusula, que está fixado em 10 milhões de euros. Ao que o JE apurou, a direção do Sporting ainda tentou reduzir o valor do treinador mas o presidente do Sp. Braga argumentou que a equipa está em terceiro lugar na Liga e em luta direta com o Sporting para o apuramento para a Liga Europa.

Em cima da mesa na negociação entre técnico e a direção liderado por Frederico Varandas está um salário de perto de 3 milhões de euros por época, sendo que o contrato deverá ser de duas temporadas mais uma de opção, até 2023.