Cabify lança ‘Urban’ a pensar nas viagens de curta distância

A Cabify, plataforma de mobilidade com origem espanhola, lançou esta quarta-feira o serviço ‘Cabify Urban’, em exclusivo para o mercado nacional, a pensar nas viagens de curta distância. O serviço mais direcionado para as viagens rápidas está disponível em Lisboa e no Porto, e têm uma tarifa mínima de 2,5 euros.

O ‘Cabify Urban’ pretende dar respostas às necessidades de mobilidade de curta distância, nomeadamente às viagens mais frequentes realizadas no centro da cidade, “como ir “às compras ou sair para jantar fora”, disse a empresa em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

Segundo um inquérito realizado pela empresa, 50% das utilizadores da plataforma de mobilidade espanhola estão interessados em viagens de curta distância e, na hora de optar por um instrumento de mobilidade, “dão muita importância ao preço”.

As viagens realizadas ao abrigo do ‘Cabify Urban’, pensadas para serem “mais rápidas, cómodas e, também, mais económicas”, têm uma tarifa mínima de 2,5 euros. O pagamento pode ser feito eletronicamente, com PayPal ou com cartão a bordo.

O general manager da Cabify na Europa, Daniel Bedoya, explicou que a empresa pretende, com o “Cabify Urban”, “dar resposta às principais necessidades dos nossos utilizadores, e ativamos esta nova categoria com preços mais competitivos mas mantendo o padrão de comodidade e qualidade que é valorizado por todos os que viajam connosco”.

O general manager espera o novo serviço atraia mais clientes. “Esperamos que utilizem a Cabify com ainda maior frequência”, disse.

A Cabify anunciou ainda a ampliação do serviço de mobilidade entro das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Na capital portuguesa, a Cabify já está a operar em Almada e em Sintra; na ‘Invicta’, passa a operar entre Gaia e Valadares, passando por Rio Tinto e Ermesinde.

A Cabify foi fundada em 2011, em Madrid, a capital espanhola. Chegou a Portugal em 2016, e já opera em 12 países e em 130 cidades, e a app foi descarregada 25 milhões de vezes.