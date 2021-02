Cabo Verde Connect Services anuncia suspensão de voos de Portugal até março

A Cabo Verde Connect Services, que através da SATA assegura ligações aéreas para o arquipélago cabo-verdiano, anunciou esta quarta-feira a suspensão de voos de e para Portugal, até março, mantendo apenas a ligação da Praia a Boston.

Numa nota a que a Lusa teve hoje acesso, a empresa refere que a decisão de suspender os voos entre Cabo Verde e Lisboa resulta das limitações impostas pelas autoridades portuguesas, para saídas do país, apenas para viagens essenciais, devido à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

A suspensão de voos vai aplicar-se de 10 de fevereiro até pelo menos 17 de março nas ligações de Lisboa para a Praia, e de 13 de fevereiro até 14 de março nos voos para a ilha do Sal.

A Cabo Verde Connect Services, que iniciou operações em dezembro – recorrendo às ligações da transportadora aérea dos Açores – acrescenta que são mantidos os voos de Boston (Estados Unidos) para a Praia, à quinta-feira, e regresso no dia seguinte, operados igualmente pela SATA Azores Airlines e via Ponta Delgada.

Numa altura em que a Cabo Verde Airlines, detida em 39% pelo Estado cabo-verdiano e liderada por investidores islandeses, continua sem anunciar qualquer prazo para a retoma dos voos comerciais, suspensos devido à pandemia de covid-19 em março de 2020, a portuguesa TAP voltará a ser a única companhia a ligar a Europa à capital do arquipélago, e à ilha de São Vicente.

Ainda assim, a companhia aérea portuguesa anunciou a suspensão de 93% da sua operação em fevereiro, acima da redução de 73% anteriormente prevista, devido às novas restrições à mobilidade para combater a propagação de covid-19 e à queda adicional da procura.

Numa mensagem aos colaboradores, a que a Lusa teve acesso, assinada pelo presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, e pelo presidente da Comissão Executiva, Ramiro Sequeira, a TAP informou que, face às novas restrições e a “uma queda adicional da procura”, decidiu “suspender 93% do total da sua operação – quando comparada com o mês de fevereiro do ano passado, pré-covid”.

“O anterior plano de voos, ajustado em baixa há cerca de dez dias, já muito condicionado por diversas restrições e fraca procura, apontava para uma redução da oferta de 73% em fevereiro”, apontou a empresa.

Entre as novas medidas adotadas para combater a pandemia estão a exigência de apresentação de testes negativos no embarque, a imposição de quarentenas, a proibição de entrada de viajantes e cidadãos dos países mais afetados pela pandemia, a suspensão e proibição de voos e confinamentos obrigatórios.

“À proibição e suspensão de voos nas ligações aéreas entre Portugal e países como o Reino Unido, Angola, Brasil e Alemanha, junta-se o novo quadro do estado de emergência português, que entrou hoje em vigor, o qual mantém o autoconfinamento e determina a proibição de deslocações de cidadãos nacionais para fora do território nacional, o que está em linha com a tendência europeia e mundial, de restrição temporária de todas as viagens não essenciais”, salientou a TAP.

Desta forma, a partir de 01 de fevereiro, a TAP vai continuar a assegurar as ligações dos portugueses entre Lisboa, Porto, Madeira e Açores, bem como às cidades com comunidades portuguesas significativas (Newark e Boston, nos Estados Unidos da América, Toronto, no Canadá, Madrid, Barcelona, Málaga, Valência, Amesterdão, Bruxelas, Genebra, Zurique, Luxemburgo, Paris, Nice, Toulouse, Marselha, Lyon, Milão e Roma, na Europa, e Bissau, Conacri, Dacar, Maputo, Praia, São Vicente e São Tomé e Príncipe, em África).