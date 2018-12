Cabo Verde: Parceiros mobilizam 850 milhões de euros em fórum de investimento

parisO governo de Cabo Verde conseguiu mobilizar 850 milhões de euros no primeiro dia do Fórum Internacional de Doadores e Investimentos de Cabo Verde, que decorre em Paris. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na conferência de imprensa de balanço do primeiro dia do encontro.

O valor, cerca de 850 milhões de dólares, segundo o chefe do executivo cabo-verdiano, será para financiamento do plano do Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e foi mobilizado junto de parceiros como o BIDC, o FIDA, o BM, o BAB, o BADEA, PNUD e Luxemburgo.

No final do primeiro dia da conferência na capital francesa, o primeiro-ministro anunciou que o montante dos engajamentos explicitados pelos principais parceiros foi:

“Luxemburgo e o PNUD, no valor de 1,2 milhões de euros, para o programa de Plataforma de Desenvolvimento Local, o acordo com o Banco Mundial para o sector da educação, 10 milhões de dólares, um acordo de financiamento para o Porto Inglês, na ilha do Maio, com o BAD, 17,8 milhões de euros, e também a extensão do Porto de Palmeira, na ilha do Sal, e uma convenção de financiamento com a União Europeia, para o programa da boa governação e desenvolvimento, competitividade do sector privado, 10 milhões de euros”, apontou.

Ulisses Correia e Silva referiu ainda que mais parceiros manifestaram o compromisso de engajamento, além dos que têm com Cabo Verde programas plurianuais de cooperação e dos que apoiam em assistência técnica.

O líder do executivo defendeu que o sucesso de Cabo Verde depende da sua inserção no sistema económico mundial – e que também os discursos dos vários parceiros estiveram alinhados com o do governo cabo-verdiano.

Neste fórum de Paris, a ideia do governo cabo-verdiano foi a de atrair mais investimento direto estrangeiro. Para isso, o primeiro-ministro anunciou aos parceiros a melhoria do ambiente de negócios, a redução dos custos de contexto para que os investidores e empresas nacionais possam ter um importante papel no crescimento económico e a criação de emprego.

O segundo dia da conferência internacional vai ser dedicado aos investidores. A atração de investimentos privados é uma componente importante da operacionalização do PEDS, particularmente no que se refere às plataformas do turismo, da economia marítima, do hub aéreo, da economia digital, dos serviços financeiros e do desenvolvimento e localização de empresas.

O Fórum Internacional de Doadores e Investimentos de Cabo Verde, sob o lema “Construindo Nova Parceria para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde”, começou termina esta quarta-feira. O evento é organizado pelo Governo de Cabo Verde, em parceria com o Banco Mundial e o PNUD.