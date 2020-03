Cabo Verde: Plano de investimentos na economia azul prevê 300 mil contos para Porto Novo

O plano de investimentos na economia azul, recentemente validado pelo Governo de Cabo Verde, prevê, para os próximos anos, investimentos à volta de 300 mil contos nas pescas no concelho do Porto Novo, em Santo Antão.

Os investimentos, segundo o plano, vão incidir na construção de infraestruturas, formação e empoderamento do sector pesqueiro no Porto Novo, onde os cerca de 300 operadores têm estado a insistir na necessidade de construção de um cais de pesca e de arrastadouros de botes, além de um mercado de peixe.

Nos últimos quatro anos, as intervenções do Governo cabo-verdiano e do município neste domínio, no Porto Novo, têm incidido na requalificação das embarcações e apoios aos pescadores com equipamentos e materiais de pesca.

A edilidade portonovense informou que foram já construídas três embarcações de raiz e reabilitadas 13 botes, além de distribuição de dez motores de borda, ações na ordem dos dez mil contos.