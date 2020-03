Cabo Verde: Preços da água e luz aumentam a partir de abril na Boa Vista

A empresa Águas e Energias da Boa Vista (AEB) vai praticar novos preços nas tarifas de água e eletricidade, com aumentos de 1,62 e 1,42 escudos cabo-verdianos/kWh, em todos os escalões, a partir do próximo dia 1 de abril.

De acordo com uma nota da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), as novas tarifas fixadas “correspondem a uma variação média de 6,89 e 5,46 %, respetivamente”, quando comparadas com as tarifas atuais praticadas.

Ainda conforme o documento da agência, a nova tarifa resulta da atualização dos parâmetros de eficiência para o ano 2020, evolução de preços dos combustíveis entre outubro de 2019 e março de 2020.

A ARME explica ainda que o aumento das tarifas justifica-se ainda pela recente mudança de especificações do fuel utilizado na produção eletricidade, de 3,5% para 0,5%, do teor de enxofre.

“Os novos preços de eletricidade têm efeito a partir de 1 de Abril e é anunciado a um mês da sua entrada em vigor, e que estas atualizações tarifárias de eletricidade são devido às variações dos preços dos combustíveis que acontecem de seis em seis meses”, finaliza a nota da ARME.