Cabo Verde reativa crédito de habitação bonificado para jovens

A retoma do crédito de habitação, suspensa em 2011, pela Direção-Geral do Tesouro, e que estava condicionada à conclusão de uma plataforma informática, que permitia um maior controlo e acompanhamento dos créditos, “está finalizada e disponível” diz o governo de Cabo Verde.

A Direção-Geral do Tesouro pede aos bancos que seja reativado apenas o Crédito de habitação bonificado para jovens, ficando uma outra tipologia de crédito bonificado para uma outra fase.

O Governo deverá aprovar brevemente, em Conselho de Ministros, a proposta de alteração do limite de idade de acessibilidade ao regime de crédito bonificado de 30 para 35 anos.

No fim de março o governo tinha publicado no Boletim Oficial (BO) o decreto lei que altera o regime de crédito bonificado e crédito jovem bonificado unificando o valor para 63 mil euros , para habitação permanente, construção ou arrendamento, valor este que era de 45 mil euros no antigo regime de crédito de bonificação de juros à habitação.