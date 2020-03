Cabo Verde recebeu mais de 819 mil turistas em 2019

Cabo Verde registou, no ano de 2019, um total de 819.308 mil hóspedes, correspondendo a um acréscimo de 7% face a 2018, ano em que o arquipélago recebeu 765. 696 turistas. Esses números constam das estatísticas do turismo divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, que apontam para o máximo histórico de visitantes em Cabo Verde.

De acordo com os dados do organismo de estatística, no quarto trimestre de 2019, os estabelecimentos hoteleiros acolheram cerca de 224 mil hóspedes, mais 5,7% do que no período homólogo do ano anterior.

As dormidas cresceram 3,7%, atingindo um total de 1.362.050 dormidas no mesmo período, traduzindo-se numa variação positiva de 3,3%, em relação ao quarto trimestre de 2018.

O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas e foram, igualmente, os turistas desse país que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,1 noites.

O relatório mostra ainda que Sal foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 45,5% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,4% e Santiago com 11,7%.

A meta do Governo de Cabo Verde é alcançar um milhão turistas por ano.