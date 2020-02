Cadete de Matos: Quarto operador de telecomunicações é “bom para os portugueses”

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) defende que a entrada de um quarto operador de telecomunicações no mercado português vai aumentar a concorrência no setor.

“Em Portugal, um português que queira ter apenas acesso a internet na sua casa, ou que queira ter esta oferta de internet no telemóvel com grande capacidade, em alguns casos, paga o dobro do que se paga na União Europeia. Ou nem sequer tem ofertas, ou melhor se tiver oferta vão lhe dizer ‘para ter a internet vai ter que ter um conjunto de serviços muito completo’, mas em que paga para coisas que não utiliza. Há boas razoes para fazer esta mudança”, defende o presidente da Anacom em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

“A única forma que temos de intervir é promovendo a concorrência. Mais um [operador] é desejável, é bom para os portugueses e é bom para o setor”, disse João Cadete de Matos.

O aumento da concorrência no setor foi defendido na entrevista por diversas vezes por Cadete de Matos. “Portugal é dos países que tem preços mais elevados, Portugal precisa de aumentar a concorrência para beneficio dos utilizadores”.

“Nós temos informações que nos apontam que as empresas em Portugal têm sido muitíssimo mais lucrativas, algumas pertencem a grupos internacionais, têm tido um retorno bastante significativo, só que isso é com prejuízo para o país, quer para os consumidores, quer para as outras empresas. E mesmo esse retorno que têm, que é elevado, como pertencem a grupos estrangeiros, nem sequer é rendimento que fica em Portugal, é rendimento que é transferido para o estrangeiro”, declarou o líder da Anacom.