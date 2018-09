Carlos Tavares anunciou uma mudança de marca do banco sem, no entanto, revelar a nova marca. Mas o o Jornal Económico sabe que a Caixa Económica Montepio Geral vai passar a chamar-se Banco Montepio. Essa será a marca do banco que constará em todos os balcões até ao fim do ano.

Ontem, o presidente da Caixa Económica, num encontro com jornalistas para anunciar os resultados do semestre, anunciou que vai mudar a designação comercial da instituição até fim do ano. Segundo Carlos Tavares, a mudança será da desig­nação comercial, mas será mantido nos estatutos o nome Caixa Económica Montepio Geral.

