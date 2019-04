CaixaBank lucra 533 milhões no primeiro trimestre

O CaixaBank teve lucros trimestrais de 533 milhões.

O resultado do grupo é impactado pela não atribuição dos resultados da Repsol e do angolano BFA (63 e 76 milhões em 2018, respectivamente), bem como pela reavaliação em 2018 da participação da BPI na Viacer (54 milhões). Sem esses impactos extraordinários, o resultado do trimestre cresce em 4,3%, diz o banco espanhol.

A contribuição para o resultado consolidado do negócio bancário e de seguros totaliza 415 milhões con uma rentabilidade (ROTE), excluindo os aspectos não recorrentes, de 9,9%. A contribuição das participações financeiras chega a 60 milhões e a contribuição do BPI é de 58 milhões.

Recorde-se que o BPI anunciou que, por deliberação tomada ontem pelo seu acionista único, CaixaBank, foram aprovados o relatório e as contas de 2018, bem como a proposta do Conselho de Administração do BPI para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2018, no montante de 140 milhões de euros. O payout aprovado corresponde a 31% do lucro líquido individual do BPI em 2018 (excluindo a mais-valia potencial decorrente da reavaliação da participação no BFA), em linha com o patamar mínimo previsto na Política de Dividendos do BPI.

A Política de Dividendos prevê a distribuição de um dividendo anual tendencialmente situado entre 30% e 50% do lucro líquido apurado nas contas individuais do exercício a que se reporta, tendo em conta um juízo prudente face à situação concreta do Banco e a satisfação permanente de níveis adequados de liquidez e solvabilidade.

Malparado melhora no CaixaBank

O rácio de crédito malparado é reduzido para 4,6% (-13 pontos base no trimestre). Nos últimos doze meses, os créditos duvidosos diminuíram em 2.712 milhões (-19,8%) e os ativos disponíveis para venda diminuíram em 4.997 milhões (-86%).

O Grupo CaixaBank atinge um rácio Common Equity Tier 1 de 11,6%. Se impactos extraordinários forem excluídos devido a maiores exigências de capital pelo IFRS16 e pelo financiamento de imóveis, -11 pontos base e -5 pontos base, respectivamente, a evolução do trimestre foi de +13 pontos base por geração de capital orgânico e + 12 pontos base para a evolução positiva dos mercados e outros impactos.

