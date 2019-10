CaixaBank Payments e Consumer inicia operação em Portugal

Tal como noticiado em primeira-mão pelo Jornal Económico, o CaixaBank que detém o BPI abriu em Portugal uma instituição de crédito ao consumo.

Foi nesta terça-feira noticiado que o CaixaBank Payments & Consumer, filial do Grupo CaixaBank, iniciou a operação em Portugal, após a fusão numa única sociedade das atividades de meios de pagamento e de financiamento ao consumo do CaixaBank.

A instituição é líder no mercado espanhol e exerce a sua atividade em Portugal ao abrigo do regime europeu de livre prestação de serviços, explica o banco em comunicado.

Na nota enviada, o dono do BPI revela que o banco de Consumer Finance tem mais de 6.000 milhões de euros de crédito em carteira, 16 milhões de clientes e uma equipa de 650 pessoas a nível ibérico.

Em Portugal, a entidade é liderada por Ana Vuelta e tem uma equipa inicial de 20 pessoas, que crescerá em paralelo com o desenvolvimento do negócio, contando também com uma parceria com o BPI, na qualidade de agente da área de meios de pagamento, que assegura a atividade comercial e o relacionamento com os Clientes.

O segmento de meios de pagamento do CaixaBank Payments & Consumer em Portugal inclui o negócio de emissão de cartões de crédito e de débito adquirido ao BPI em 2018, bem como a carteira resultante de acordos com grandes distribuidores comerciais. Outro eixo da operação é o negócio de Terminais de Pagamento Automático (TPA) adquirido também ao BPI, explica a instituição.

A instituição, cujo chairman é Juan Alcaraz, também está apostada em desenvolver soluções tecnológicas e de financiamento ao consumo para o sector automóvel e do retalho.

Está igualmente a desenvolver uma solução integral de leasing, empréstimos ou renting de equipamentos (industriais, agrícolas, informáticos, etc.) dirigida ao mercado empresarial, revela o banco em comunicado.

“Portugal é muito importante para o grupo e foi uma escolha natural para iniciar a internacionalização do CaixaBank Payments & Consumer. O arranque da operação tira partido das sinergias com o BPI, potenciando todo o know-how e competência das equipas conjuntas para concretizar com sucesso um projeto ambicioso, com elevado potencial de crescimento e vocação internacional,” refere em comunicado Juan Gandarias, presidente executivo de CaixaBank Payments & Consumer.

Já Pablo Forero, presidente executivo do BPI, sublinha que “a parceria entre as duas entidades vai introduzir novos produtos na área de meios de pagamento, assegurando que os clientes têm acesso ao que de mais inovador se faz nessa área a nível mundial. Quanto ao financiamento ao consumo, haverá uma complementaridade entre as duas entidades. O CaixaBank Payments & Consumer estácentrado no financiamento no ponto de venda dos grandes distribuidores, enquanto o BPI dirige a sua oferta apenas aos seus clientes”.

Em agosto, o CaixaBank Payments & Consumer assegurou a emissão do Cartão BPI Recheio, que resulta da parceria entre o Grupo Jerónimo Martins, detentor do Recheio Cash&Carry, e o BPI. Trata-se de um cartão de crédito vocacionado maioritariamente para o canal HoReCa e retalho tradicional, que atribui um cashback (devolução) de 0,5% em todas as compras efetuadas com o cartão, para utilizar nas lojas Recheio.

Ana Vuelta, country manager do banco em Portugal refere no comunicado que “a nossa missão passa por desenvolver soluções que permitam oferecer a melhor experiência de pagamento e financiar os projetos dos clientes, através de acordos com grandes distribuidores comerciais. O mercado português é muito competitivo, mas estamos confiantes que vamos atingir o objetivo de gerar valor para o grupo e para os clientes em Portugal”.