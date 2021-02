A enorme vantagem obtida por Pedro Calado num confronto eleitoral com o atual presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia, que a sondagem realizada pela Aximage estima ser de 38,5 pontos percentuais, não é uma garantia de que o vice-presidente do Governo Regional da Madeira esteja disposto a aceitar o desafio de recuperar a principal autarquia da região para o centro-direita, após Paulo Cafôfo ter saído vencedor, à frente de uma coligação de partidos de esquerda, nas autárquicas de 2013 e de 2017.

Fontes próximas de Pedro Calado garantem que o social-democrata está “concentrado na governação” e “neste momento muito relutante” em avançar com uma candidatura – as autárquicas estão previstas para setembro ou outubro, ainda que a Covid-19 já tenha levado o líder nacional do PSD, Rui Rio, a admitir o adiamento do ato eleitoral – numa altura em que a Madeira enfrenta dificuldades decorrentes da pandemia.

