Caminho de Fátima vai ter marcação no percurso

A dias de mais uma concentração de peregrinos em Fátima, de 12 para 13 de maio, será esta sexta-feira sinalizada parte do percurso para aquele santuário.

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, vai percorrer esta manhã, a partir das 11 horas, o caminho entre Valada do Cartaxo e Porto de Muge. Segundo um comunicado da Secretaria de Estado do Turismo, este trajeto “integra os percursos de de dupla sinalização dos ‘Caminhos de Fátima’ e do ‘Caminho de Santiago'”.

De acordo com este documento, “a estruturação e sinalização dos ‘Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo’ (…)” é “um projeto criado e implementado pela Entidade Regional de Turismo – contemplam a proposta feita pela secretária de Estado de instalar sinalética alusiva aos ‘Caminhos de Fátima nas partes de percurso em que eles são coincidentes com o ‘Caminho de Santiago’, nomeadamente nos concelhos de Azambuja, Cartaxo e Santarém”.

Neste evento, estarão também presentes o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, e o presidente da Turismo do Alentejo/Ribatejo, Ceia da Silva.