Campanha ‘Plástico a Mais’ da Deco já reuniu mais de 800 alertas

Lembra-se da campanha da DECO #plasticoamais?

Foi lançada em junho de 2019 e já reuniu mais de 800 alertas.

A campanha #plasticoamais, que tem como objetivo denunciar o plástico a mais nos produtos adquiridos pelos consumidores, começa já a ter impacto junto das empresas.

Os consumidores estão, cada vez mais, apreensivos com os consumos excessivos e poucos eficientes para o meio ambiente. O plástico é uma das grandes preocupações, já que tem grande impacte ambiental e é extremamente prejudicial para a saúde do homem. Dependendo do material plástico utilizado, este poderá demorar mais 500 anos a degradar-se, ficando todo este tempo a poluir o nosso planeta.

A DECO, com a ajuda de todos os consumidores, pretende provar que, sem perder qualidade de vida, as famílias conseguem gerir o seu consumo sem excesso de plástico. As respostas da indústria têm de eliminar o plástico que não tem qualquer utilidade, voltando-se inclusivamente para outros materiais mais sustentáveis.

Recebemos perto de mil denúncias de consumidores, recebemos 200 respostas positivas de empresas e reunimos com representantes de dezenas de distribuidores e marcas para envolver todos as partes neste problema global.

A solução para o nosso futuro passa pela responsabilidade de todos, produtores e consumidores, e obriga a mudanças socioeconómicas urgentes e concretas.

Cabe a todos os consumidores mudar os seus hábitos optando por escolhas mais responsáveis e conscientes. Seja um “consumidor à maneira” e denuncie os excessos de plástico! Reporte situações aqui.

Procure-nos: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.