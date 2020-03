Campeonato de Europa poderá ser adiado para 2021, avança o jornal L’Équipe

O campeonato da Europa de futebol poderá ser adiado para 2021. A informação está a ser avançada esta quinta-feira, 12 de março, pelo jornal frances “L’Équipe. Esta decisão deverá ser anunciada na reunião extraordinária que a UEFA marcou para o dia 17 de março, com as 55 associações que integram a principal instituição de futebol europeia, para discutir o futuro do desporto em território europeu.

A ideia passa por possibilitar a disputa das competições europeias de clubes desta época, sem que estas esbarrem no Europeu, que estava previsto ser disputado de 12 de junho a 12 de julho. Será preciso negociar com a FIFA, que tem previsto a disputa de um Mundial de Clubes no verão de 2021.

Também o futuro a curto prazo das principais competições europeias de clubes (Liga dos Campeões e Liga Europa) vai ser discutido, com o jornal espanhol “Marca” a avançar que estas poderão mesmo vir a ser suspensas.