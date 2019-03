Canábis: Salários podem ultrapassar os 218 mil euros por ano

A indústria do canábis nos Estados Unidos criou 64.389 postos de trabalho no ano passado, o que se traduz num aumento de 44% face a 2017. Salários começam nos 24 mil dólares por ano (cerca de 21 mil euros) e podem ultrapassar os 250 mil dólares anuais (218 mil euros).

O mercado de trabalho norte-americano da indústria do canábis está em plena ebulição. De acordo com o relatório elaborado pelo site Leafly and Whitney Economics, citado pelo portal Yahoo Finance, cerca de 269 mil pessoas trabalham na indústria legalizada há cerca de cinco anos os estados do Colorado e Washington abriram as primeiras lojas de retalho de marijuana para adultos.

O número incluiu postos de trabalho diretos, indiretos, e ainda projetos que estão em cima da mesa, mas que ainda não não se materializaram.

Certo é que neste momento, há mais pessoas pessoas a trabalhar nesta indústria medicinal e recreativa do que no setor de extração de carvão (52 mil postos de trabalho), têxtil (112 mil) ou de fermentação (69 mil).

Atualmente, o uso da marijuana recreativa é legal em dez estados – Washington, Oregon, Nevada, California, Alaska, Colorado, Michigan, Vermont, Massachussets e Maine.

De acordo com o relatório, as receitas do canábis nos EUA cresceram 34% no ano passado e ascenderam a 10.8 mil milhões de dólares (quase 9.5 mil milhões de euros).

Postos de trabalho com bons salários

A indústria do canábis paga 11% acima do salário médio nos EUA. Salários começam nos 24 mil dólares por ano (cerca de 21 mil euros) e podem ultrapassar os 250 mil dólares anuais (218 mil euros).

Assim, um diretor de extração (director of extraction) recebe entre 47 mil a 191 mil dólares por ano (entre 41 mil a 167 mil euros por ano).

Um compliance manager ganha entre 45 mil e 149 mil dólares (entre 39,34 mil e 130,24 mil euros), enquanto o representante comercial (vendas) pode ganhar até 150 mil dólares (131 mil euros ).

O salário do diretor de inventário começa nos 42 mil dólares, podendo subir até aos 98 mil (entre 36,71 mil e 85,6 mil euros). Um rececionista de loja de retalho (conhecido por budtender), recebe entre 12 a 16 dólares por hora, o que pode chegar aos 42 mil dólares anuais (36,7 mil euros ).

Já um trimmer, que tem a função de aumentar os índices de THC da planta de canábis – molécula também presente no cacao e que altera o estado de espírito do consumidor – também recebe à hora e, em termos anuais, pode encaixar entre 24 e 30 mil dólares (entre os 21 mil e os 26,2 mil euros).

O diretor de cultivo corresponde à função cujo salário pode ser o mais elevado. O salário começas nos 47 mil dólares por ano (cerca de 42 mil euros), mas pode ir além dos 250 mil (218 mil euros).