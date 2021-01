Cancelou o contrato de telecomunicações e não sabe o que fazer ao equipamento? Siga estas sugestões

Quer cancelar o seu contrato de telecomunicações e não sabe o que fazer ao equipamento?

Antes de cancelar o seu contrato procure informações junto da sua entidade operadora sobre com que antecedência deve apresentar o pedido de cancelamento, ou seja informe-se sobre a data em que o contrato será efetivamente cancelado e até à qual o serviço ainda terá de ser pago.

Quanto ao pedido de cancelamento propriamente dito, não se esqueça de mencionar a sua identificação e a indicação do número de cliente e/ou do serviço a cancelar. Verifique se não será necessário anexar documentos ao pedido de cancelamento, para que esse pedido de cancelamento seja validado.

Tenha atenção se tem uma fidelização em curso. Informe-se sobre quanto terá de pagar se cancelar o seu contrato de forma antecipada, assim como se tem de devolver algum equipamento e qual o valor a pagar em caso de não devolução. Quando manifesta a sua intenção de cancelar o contrato, o seu operador é obrigado a disponibilizar-lhe estas informações.

O operador deve ainda informá-lo sobre os seus direitos na sequência do cancelamento, como por exemplo, o direito à religação da sua televisão à antena existente na sua habitação para conseguir aceder aos canais gratuitos de televisão, quando tal estiver previsto no contrato. É muito importante que não peça o cancelamento do seu contrato sem estar devidamente informado sobre os seus direitos e obrigações.

Se os equipamentos que utiliza para aceder ao serviço forem propriedade da sua operadora, caso em que o aluguer tem um valor mensal, ainda que este lhe seja oferecido pelo operador, terá de devolvê-los no fim do contrato.

Quando manifesta a sua intenção de cancelar o contrato, o operador deve informá-lo também sobre se tem de devolver algum equipamento, como pode fazê-lo e qual o valor a pagar em caso de não devolução. Se, pelo contrário, os equipamentos que utilizava foram comprados por si, serão propriedade sua e não terá de os devolver ao operador.

Informe-se connosco!

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!