Candidatos presidenciais madeirenses têm conseguido segundo lugar na região autónoma

As últimas duas eleições presidenciais ficaram marcadas na região autónoma da Madeira pelo peso muito elevado dos votos em candidatos madeirenses que foram os segundos mais votados, contribuindo para que Marcelo Rebelo de Sousa tenha ficado pouco acima dos 50% em 2016 e Cavaco Silva nem tenha conseguido chegar a essa fasquia em 2011. Para isso contribuíram as votações de Edgar Silva, apoiado pela CDU há cinco anos, que obteve 19,7% dos votos válidos na região autónoma, e de José Manuel Coelho, do Partido Trabalhista Português, que ficou perto de ser o mais votado há dez anos, com 39,01% do total e pouco menos de seis mil votos de Cavaco Silva.

O antigo padre católico Edgar Silva, deputado regional eleito pela CDU, só conseguiu 183.009 votos e 3,95% do total nacional em 2016, mas foi o segundo mais votado na região autónoma, com 22.414 votos e 19,70%.

Por seu lado, o deputado regional José Manuel Coelho garantiu 188.912 votos em 2006 e 4,5% a nível nacional em 2011, mas nos 11 concelhos da Madeira e Porto Santo chegou a 46.247 votos, o que correspondeu a 39,01% do total.