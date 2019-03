‘Capitão Marvel’: a nova superheroína da Marvel já começou a bater recordes

O novo filme da Marvel, e o vigésimo primeiro do estúdio de animação comprado pela Disney por 3,5 mil milhões de dólares em 2009, chegou às salas de cinemas mundiais na última semana e foi um verdadeiro sucesso: a Disney conseguiu o terceiro melhor resultado de sempre no mês de março em fim de semana de estreia, amealhando um total de 136 milhões de euros em bilheteira.

A nova superheroína do universo Marvel arrumou a ‘Mulher Maravilha’, da rival DC, que, na altura do seu lançamento, fez valer pouco mais de 92 milhões de euros ao estúdio concorrente. Brie Larson dá vida a Carol Danvers, que se torna na poderosa capitã enquanto o planeta Terra é palco de uma guerra intergaláctica entre dois mundos alienígenas e protagoniza a nova aventura do universo cinematográfico da Marvel.

Os 136 milhões de euros já apurados na bilheteira norte-americana valeram à ‘Capitão Marvel’ o sétimo lugar no pódio das melhores estreias do universo Marvel e o terceiro melhor resultado de sempre no mês de março. O filme, que foi produzido com um orçamento de 135 milhões de euros, planeira chegar aos 405 milhões de receitas globais.