Carlos Costa, Vítor Constâncio e EY nas primeiras audições à CGD

A auditora EY e os dois últimos governadores do Banco de Portugal, Carlos Costa e Vítor Constâncio, serão os primeiros a serem ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, disse hoje o presidente desta comissão.

O presidente da comissão, o deputado Luís Leite Ramos, adiantou que as audições devem arrancar no próximo dia 12 de março, estando a data dependente do recebimento de documentação pedida pela comissão parlamentar.

O deputado do PSD disse ainda que as audições devem terminar “no final de maio”.