Membro da comissão regional e comissário político do PS Madeira, Carlos Jardim juntou-se a Paulo Cafôfo na corrida à liderança dos socialistas madeirenses. Em entrevista ao Económico Madeira diz que os socialistas precisam de uma reorganização administrativa para apresentar os melhores projetos para as eleições autárquicas e que quer valorizar o principal recurso do partido:os militantes e simpatizantes.

Quais os motivos que lhe levaram a avançar para a liderança do PS Madeira?

Perceber o ponto em que estamos na nossa Região. Chegamos ao final de um ciclo eleitoral, político, e agora importa aos partidos da região fazerem um re-arranque procurando descobrir novas formas de desenvolver a região, e de que forma a Madeira vai olhar para a sua organização política nos próximos tempos.

É importante o PS ser o motor desta nova forma de estar na política, descobrindo qual a organização da Madeira, em primeiro lugar a autonomia, ver de que maneira podemos utilizar a autonomia para financiar as necessidades da Madeira e dos madeirenses, e em segundo lugar perceber qual é o desígnio regional e o motor que entendemos que deve ser o nosso crescimento económico.

Uma motivação que não é tão estrutural como esta é que eu olho, como todos os madeirenses olham, para a realidade regional política e vejo que poucos atores políticos estão preocupados com esta questão. Não é o assunto que está em cima da mesa.

Existe pouca discussão sobre a Revisão Constitucional, que é preciso fazer, a reforma do Estatuto Político Administrativo da Madeira, a revisão da Lei Eleitoral e a par de tudo, de que maneira vamos conseguir financiar a nossa dívida e potenciar o nosso crescimento económico.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 06 de março.