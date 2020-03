Carlos Leiria Pinto abandona administração do Banco Montepio no fim do mês

A administração do Banco Montepio vai deixar de contar com Carlos Leiria Pinto que sai no fim do mês. Segundo um comunicado enviado à CMVM, Carlos Miguel López Leiria Pinto apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal executivo do conselho de administração do Banco Montepio, com efeito a partir de 31 de março de 2020.

O administrador, que tinha o pelouro da recuperação de crédito, entrou no Banco Montepio no início de 2018, vindo do Banco Mundial.

“O conselho de administração agradece o trabalho desenvolvido” pelo administrador”no cumprimento das funções exercidas” na instituição e “formula os votos das maiores felicidades no novo desafio profissional que comunicou ir abraçar em breve”, refere o comunicado.

Com a saída de Carlos Leiria Pinto, a comissão executiva, liderada por Pedro Leitão, passa a ter sete elementos.