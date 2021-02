Carlos Moedas é candidato à Câmara de Lisboa pelo PSD. “Candidatura forte”, diz Rui Rio

Carlos Moedas é o candidato do Partido Social Democrata (PSD) à Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desafiar o atual presidente Fernando Medina do Partido Socialista (PS). A informação foi oficializada pelo líder do partido Rui Rio.

“O PSD tinha a obrigação de ter uma candidatura forte em Lisboa, referiu Rui Rio numa declaração em que tornou oficial a candidatura de Carlos Moedas para desafiar o atual presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina.

Carlos Moedas esteve reunido desde as 18h45 na sede nacional do PSD com o líder Rui Rio, José Silvano, coordenador autárquico e Nuno Morais Sarmento vice-presidente do PSD.

De acordo com a “TSF”, o nome do ex-comissário europeu ganhou força nos bastidores do partido nas últimas semanas, mas todas as abordagens oficiais (e oficiosas) nunca garantiram à estação radiofónica que Carlos Moedas seria candidato à Câmara de Lisboa.