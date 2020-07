Carlos Tavares foi avisado pela KPMG de problemas na ESI em fevereiro de 2014

O atual presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio, Carlos Tavares, sabia que as contas da Espírito Santo Internacional (ESI), principal holding do Grupo Espírito Santo (GES), não batiam certo quatro meses antes da data que disse aos deputados da Assembleia da República, segundo noticiou o jornal “Público”, este sábado.

O Ministério Público confirmou o facto através da consultora KPMG, que aditava as contas do BES e do BES Angola. De acordo com o matutino, os responsáveis da KPMG reuniram com Carlos Tavares, então presidente da COmissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 11 de fevereiro de 2014, informando-o da existência de desconformidades nas contas.

Mas em novembro de 2014 o agora chairman do Montepio disse no Parlamento que só soube do risco de crédito em 10 de junho. “Há uma carta que nós recebemos a 10 de junho, que é uma comunicação muito importante dos auditores” onde está referido o “aumento da exposição do BES ao GES”, disse.

O gestor referiu, ainda, no Parlamento, que “não teria autorizado” o aumento de capital, anunciado em maio desse ano, se tivesse conhecimento do risco de crédito de exposição para o BES.

O BES anunciou que iria avançar com um aumento de capital de 1,045 mil milhões de euros, em maio de 2014.