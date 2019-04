Carro autónomo: Governo e Bosch fecham acordo de 35 milhões para desenvolver soluções em Braga

O contrato de investimento entre o Estado português, a Bosch e a Universidade do Minho, ambas em consórcio, no valor de 34,9 milhões de euros para o projeto de investigação e desenvolvimento (I&D) de sensores inteligentes para o mercado emergente da condução autónoma de automóveis, designado de Sensible Car, foi aprovado e publicado esta terça-feira em Diário da República (DR). O projeto será desenvolvido na Bosch Car Multimedia,em Braga.

O Sensible Car é um projeto a ser desenvolvido numa parceria entre a Bosch e a Universidade do Minho, “em regime de copromoção” e ao abrigo do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico no regulamento específico do domínio da competitividade e internacionalização. Este projeto prevê a contratação de 64 novos trabalhadores “com níveis de qualificação superiores a VI [licenciatura], incluindo três com grau de doutoramento” para a unidade de Braga da multinacional alemã.

Além da contratação de novos profissionais, “representa um aumento considerável do investimento em I&D da Bosch Car Multimedia, permitindo a criação, em Braga, de uma nova área de negócio dedicada a sensores inteligentes para a mobilidade autónoma, e fomenta também o aumento dos investimentos em I&D de outras empresas nacionais em consequência das ações de disseminação e valorização dos seus resultados”.

Já para a Universidade do Minho, representa “a contratação de 60 bolseiros de investigação e de 12 novos quadros com níveis de qualificação iguais ou superiores a VII [mestrado]”.

O Sensible Car é um projeto que pretende desenvolver sensores inteligentes “críticos para dar reposta às capacidades exigidas aos veículos automóveis no contexto de condução autónoma, designadamente, perceção integral da envolvente, localização precisa e atualizada em tempo real e atuação sem falhas”.

Sendo a Bosch o “maior fornecedor independente da indústria automóvel” – lê-se no texto publicado em DR -, foi estimado que os resultados deste projeto se traduzam em vendas “totalmente destinadas aos mercados externos que representam, entre 2021 e 2024, cerca de 42 milhões de euros”.

O contrato de investimento que incentiva ao desenvolvimento e inovação da Bosch e Universidade do minho, hoje publicado em DR, foi celebrado com Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em representação do Estado português, cuja tutela é partilhada pelo Ministério dos Negócios Estrageiros e Ministério Adjunto e Economia.

A aprovação deste contrato decorre da anunciada expansão da Bosch em Portugal, que no final de março já tinha comunicado novas parcerias com as universidades do Minho e do Porto, que representam globalmente um investimento de 52 milhões de euros nos próximos três anos nas unidades de I&D da empresa alemã.