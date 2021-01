A carteira de encomendas da construtora portuguesa Mota-Engil reforçou-se de forma acelerada nos últimos meses. No final do primeiro semestre do ano passado, tinha superado a barreira histórica dos cinco mil milhões de euros e o mesmo aconteceu já no final de 2020, ao passar o patamar dos seis milhões de euros. No entanto, esse valor, já deverá ter sido largamente superado neste primeiro mês de 2021, com dois contratos em África, no Gana e na Nigéria, no valor conjunto de 1.957,5 milhões de euros, o que deverá ter catapultado a carteira de encomendas da Mota-Engil para mais de sete mil milhões de euros, talvez mesmo na casa dos oito mil milhões. Não existem valores públicos atualizados porque ainda subsistem dúvidas sobre o método de consolidação destes contratos nas contas da construtora portuguesa, segundo apurou o Jornal Económico.

Nos últimos doze meses, a Mota-Engil angariou grandes contratos, com valor superior a 100 milhões de euros cada, no valor global de quase 3,9 mil milhões de euros.

