Casas de luxo de Duarte Lima em Lisboa vendidas em leilão por mais de dois milhões

Os dois apartamentos de luxo de Duarte Lima no centro de Lisboa foram vendidos por 2,035 milhões de euros. Os imóveis estavam à venda num site de leilões eletrónicos.

Localizados no mesmo andar do mesmo edifício na Avenida Visconde Valmor, os apartamentos do antigo deputado do PSD podiam ser comprados por um valor mínimo de 1,96 milhões de euros.

O apartamento T6 tem uma área de 274 metros quadrados, enquanto o T4 tem uma área de 227 metros quadrados. Os dois imóveis ficam no 11º andar do nº1 da Avenida Visconde Valmor,

Os apartamentos contam com dois lugares de garagem, sendo de destacar que os imóveis estão unidos, com ligação interior, tendo sido alterada a sua tipologia inicial.

A venda destes bens tem lugar no âmbito da insolvência de Duarte Lima, que inclui credores como a Parvalorem, Novo Banco e os herdeiros do empresário Tomé Feteira.

Duarte Lima está acusado do homicídio da milionária portuguesa Rosalina Ribeiro no Brasil em 2009. Depois de ter chumbado o último recurso de Duarte Lima, a justiça brasileira enviou o processo para Portugal no finald e 2018 para dar início ao julgamento, avançou o jornal i em dezembro de 2018.