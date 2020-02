‘Caso Marega’: Bloco questiona governo sobre medidas contra racismo no desporto

O Bloco de Esquerda (BE) quer saber que medidas concretas vai o Governo tomar na sequência dos insultos racistas de que foi alvo o jogador do FC Porto Marega durante um encontro neste domingo, 16 de fevereiro, com o Vitória SC.

O Grupo Parlamentar do Bloco, realçou esta segunda-feira, 17 de Fevereiro, numa pergunta dirigida ao governo, a sua “total solidariedade para com Moussa Marega e para com todos que não desistem de fazer da prática desportiva uma casa da igualdade”. Bloquistas querem saber quais são as medidas que, em concreto, o Governo tomará para intervir sobre o caso e como pretende “intensificar os instrumentos de intervenção no universo do desporto no sentido de combater o racismo”.

O partido decidiu interpelar o governo sobre a situação ocorrida no passado domingo, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães, onde no decorrer do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto, o jogador da equipa visitante foi alvo de cânticos racistas. Marega acabou por decidir pedir para ser substituído, tendo abandonando o campo em protesto.

O Bloco lembra que na passada legislatura foi aprovada uma proposta de lei na Assembleia da República que pretendia dar “mais robustez” e multiplicar “instrumentos de combate à violência no Desporto, nomeadamente ao Racismo nos recintos desportivos”. E destaca que já passou um ano sobre a aprovação desse diploma e os episódios de violência racista continuam.

Por isso, o BE defende que é chegado “o momento de reavaliar a aplicação desses preceitos legais e a eventual insuficiência dos mesmos”.

O Bloco considera ser “imprescindível que todas as instâncias com responsabilidades desportivas e políticas condenem os atos e utilizem todos os instrumentos legais de que dispõem para apurar responsabilidades e aplicar as devidas sanções”. E quer que medidas a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude irá tomar neste caso, como pretende o governo “intensificar os instrumentos de intervenção no universo do desporto no sentido de combater o Racismo”.

O Bloco questiona também o Executivo no sentido de saber se “tem conhecimento de outros casos idênticos de racismo no desporto que, pelo facto de não terem sido tão noticiados, não são do conhecimento público”. Caso o Governo tenha conhecimento de outros casos, o BE quer saber que ações foram desencadeadas.

Da parte do Governo, o BE exige que tome “a posição de agir diretamente sobre o caso, garantindo que não cai no esquecimento”.

O partido liderado por Catarina Martins considera também que estes “atos devem ser punidos de forma exemplar, de modo a reforçar a importância da prática da modalidade enquanto motor de inclusão social e não como produtor de violência racista”.

O avançado Marega pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os ‘dragões’ venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

Jogadores do FC Porto e também do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo.

Depois de pedir a substituição, o jogador maliano apontou para as bancadas do recinto vimaranense, com os polegares para baixo, numa situação que originou uma interrupção de cerca de cinco minutos.