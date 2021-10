Quando aos nove anos entrou na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa, onde terminou o curso e saiu diplomada aos 18, depois de ter ganho uma bolsa de estudo do Centro Nacional de Cultura para fazer um espetáculo enquanto bailarina e coreógrafa, sofreu uma lesão lombar e foi obrigada a fazer uma pausa na dança. Foi nessa altura que, inspirada pelo entusiasmo que o seu pai tinha pela profissão de jornalista, decidiu concorrer ao CENJOR. Fazia parte do curso de jornalismo a frequência de um estágio, tendo a escolha recaído na Correio da Manhã Rádio. Depois do estágio, foi contratada pela estação e começou uma carreira que dispensa apresentações.

Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Catarina desenvolveu na RTP os projetos documentais “Príncipes do Nada” e “Dar a Vida sem Morrer”. Na sequência do trabalho com a ONU e dos documentários em que se envolveu, cria, em 2012, a Associação sem fins lucrativos Corações com Coroa, para promover a Não Discriminação e a igualdade de oportunidades para todos, sobretudo meninas, jovens e mulheres vulneráveis.

