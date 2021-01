Catarina Martins avisa que escolas devem preparar-se “para o ensino à distância”

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, alertou esta quarta-feira que as escolas devem preparar-se “para o ensino à distância” depois da sua conversa com o primeiro-ministro sobre a renovação do estado de emergência.

“Acabado este período de pausa letiva dificilmente o país terá condições de reabrir normalmente as escolas, é preferível estar já a preparar-se já para o ensino à distância”, referiu Catarina Martins apontando que a sua afirmação tem por base a informação dos técnicos de saúde.

Tendo em conta que o ensino à distância parece estar prestes a regressar, Catarina Martins pediu que o Governo fizesse chegar aos alunos os instrumentos necessários. “Era importante que os meios que o ministério da Educação disse que teria disponíveis, este ano letivo, fossem disponibilizados o quanto antes. Falamos seguramente de meios tecnológicos, de computadores, de ligações à internet, mas falamos também do apoio a nível do pessoal nas escolas para todas estas tarefas”, referiu à imprensa.

O ministério da Educação já distribuiu 100 mil computadores, restam outros 335 mil.

Apesar do regresso do ensino à distância, a líder do BE explicou que “os técnicos sempre consideraram que as crianças abaixo de 12 anos têm menos risco e a escola tem menos risco nessas idades mais jovens”.

“A prioridade deve ser quando for possível e assim que for possível reabrir cresce, pré-escola e primeiro ciclo para o fazer deve haver um rastreio do pessoal docente e não docente destes ciclos de ensino para que haja uma reabertura em segurança”, pediu.

Catarina Martins acrescentou que “enquanto essa reabertura não acontece, é fundamental que os pais e as mães que têm de ficar em casa tenham o apoio a 100% do seu salário”. A bloquista destacou ainda ser “muito complicado pagar a conta da luz e do gás no inverno só com dois terços do salário”.