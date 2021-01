“CDS não é considerado”. Filipe Lobo D’Ávila é o terceiro vice a demitir-se da direção de Francisco Rodrigues dos Santos

Filipe Lobo D’Ávila, vice-presidente do CDS-PP, apresentou a demissão da comissão executiva do partido, esta quinta-feira. Da direção saiu também Raúl Almeida e Isabel Menéres Campos. Com estas demissões, Francisco Rodrigues dos Santos fica mais isolado na direção do CDS-PP da qual é presidente.

Numa carta enviada a Francisco Rodrigues dos Santos, a que o “Observador” e “Expresso” tiveram acesso, Lobo D’Ávila aponta que “não é possível assobiar para o lado”. “O CDS não sobreviverá se não encontrarmos uma solução transversal e pacificadora e que nos volte a dar relevância”, garante.

“O CDS tem hoje um problema de afirmação externa que importa enfrentar. Temos que conseguir ler para além da bolha das redes sociais e dos grupos de apoio do Whatsapp. A mensagem não passa. As pessoas não nos ouvem. O CDS não é considerado. Os indicadores são trágicos. A projeção externa ou não existe ou não é boa. Infelizmente, e por muito que me custe dizê-lo, o CDS de hoje não arrisca”, referiu Filipe Lobo D’Ávila.

A liderança do CDS-PP enfrenta fortes críticas, sendo que Adolfo Mesquita Nunes, antigo dirigente do partido, tem criticado Francisco Rodrigues dos Santos e já pediu eleições antecipadas.

A direção começou a ser alvo de contestação quando Adolfo Mesquita Nunes escreveu um artigo de opinião para o “Observador” onde considera que “a atual direção do CDS não foi capaz de liderar esse projeto e essa estratégia, independentemente das boas intenções”, escreveu o antigo governante na terça-feira.

Por sua vez, Francisco Rodrigues dos Santos admitiu não ter “medo nenhum de ir a votos”. O presidente centrista garantiu o seu lugar estaria “sempre à disposição dos militantes do partido” e sublinhou que se é presidente do partido foi à custa dos votos que conquistou e não com a ajuda de “barões”. “Não fui eleito por ter padrinhos no CDS, nem com apoio de barões, fui eleito com o apoio das bases do CDS”, afirmou.