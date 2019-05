CDS-PP quer promover ações de combate à sinistralidade rodoviária

O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República com o objetivo de recomendar ao Governo que “promova um conjunto de ações com vista ao combate à sinistralidade rodoviária”. Ou mais concretamente que, no âmbito da execução do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), “defina uma estratégia detalhada de comunicação de segurança rodoviária que inclua campanhas que privilegiem a comunicação audiovisual, em particular, a rádio e televisão, mas que recorra igualmente a outros meios de difusão de conteúdos, tais como a Internet e as redes sociais”.

“A sinistralidade rodoviária continua a ser um grave problema nacional: apesar de já não estarmos no topo das estatísticas internacionais pelo número de acidentes ocorridos nas nossas ruas e nas nossas estradas, esta não deixa de ser uma realidade que anualmente se salda por centenas de vidas perdidas no nosso país”, indica-se no texto de fundamentação do projeto. “Às mortes soma-se um elevadíssimo número de feridos, alguns deles graves, que passarão o resto da sua vida carregando essa pesada herança”.

“O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017 dá conta de um total de 136.239 acidentes, o que significa uma subida de 2,3% em comparação com 2016, invertendo, pela primeira vez, a tendência descente do número de acidentes que se verifica desde 2012. Por sua vez, o RASI de 2018 dá conta de um total de 138.823 acidentes, o que significa mais 2.586 acidentes do que em 2017″, destaca-se.

“Uma das vertentes em que se deve investir, no entender do CDS-PP, é em campanhas de comunicação de segurança rodoviária, visto que as campanhas de segurança rodoviária constituem um dos mais importantes meios para persuadir os utentes da estrada a adotarem atitudes e comportamentos seguros”, propõem os deptuados do CDS-PP.