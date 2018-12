A Câmara de Lisboa quer que os motoristas da Carris passem multas aos condutores que utilizem de forma indevida a faixa destinada aos transportes públicos ou impossibilitem a passagem dos eléctricos. O CDS-PP diz que medida “desrespeita” as forças e serviços de segurança, pois aqueles trabalhadores da empresa municipal “não têm estatuto jurídico” para fiscalizar o trânsito, e vai pedir esclarecimentos ao Governo.

A crítica à proposta da autarquia liderada por Fernando Medina é feita pela voz o líder parlamentar do CDS-PP que considera a medida “inadmissível” e “incompreensível”, avançando que os centristas vão pedir esclarecimentos ao Ministério da Administração Interna (MAI). Nuno Magalhães quer saber o pensa o ministro Eduardo Cabrita, que tutela as polícias e também as autarquias locais.

“O CDS considera inadmissível que os trabalhadores da Carris possam fiscalizar o trânsito e ter competências contra-ordenacionais para as quais não têm estatuto jurídico, competência funcional nem tão pouco formação profissional”, afirmou ao Jornal Económico o líder parlamentar do CDS-PP.

