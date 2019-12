Centeno com porta aberta para continuar a liderar Eurogrupo mais dois anos e meio

Enquanto o Orçamento do Estado para 2020 começa a ser negociado e o PSD aponta incertezas no futuro do Ministério das Finanças, o semanário “Expresso” avança este sábado que o ministro das Finanças, Mário Centeno, já terá apoios para continuar na presidência do Eurogrupo por mais dois anos e meio.

O ministro irlandês das Finanças, Paschal Donohoe, será um desses apoios. Ao jornal do grupo Impresa, Donohoe disse que “apoiaria” um segundo mandato de Mário Centeno, que para recandidatar-se à liderança do Eurogrupo teria de se manter na frente da pasta das Finanças em Portugal.

“Se Centeno avançar, isso pode dissuadir outros candidatos, mas não é de descartar que outros nomes se apresentem. Daí a importância da declaração do ministro irlandês: ele é um dos ministros de que se fala, vindo da família política de centro-direita”, lê-se no semanário.

Atualmente, Centeno estará a preparar o Orçmento do Estado para 2020, documento que deverá ser entregue no Parlamento dia 16 de dezembro.