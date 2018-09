Centeno diz que decisão da S&P traduz compromisso do Governo de prosseguir “gestão criteriosa das contas públicas”

A agência Standard & Poor’s alterou hoje de “estável” para “positiva” a perspetiva da notação da dívida pública portuguesa, um ano depois de lhe ter voltado a atribuir o “grau de investimento”.

“A decisão da S&P traduz o compromisso do Governo de prosseguir uma gestão criteriosa das contas públicas e de continuar a promover um crescimento económico sustentável inclusivo, com aumento do emprego e redução das desigualdades”, diz o Ministério das Finanças em comunicado.

O Ministério das Finanças diz ainda que “esta atualização reflete a confiança na sustentabilidade dos progressos registados na evolução da economia portuguesa e na gestão das contas públicas, com destaque para as projeções de um crescimento económico robusto, a diminuição da dívida externa, o dinamismo do setor exportador e a solidez do processo de consolidação orçamental”.