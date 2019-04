Centeno não queria continuar no Governo mas Costa segurou-o

O ministro das Finanças, Mário Centeno, não queria ser mais governante para lá da atual legislatura, mas o primeiro-ministro António Costa terá conseguido segurá-lo, segundo noticiou o “Expresso” (acesso pago) este sábado, 13 de abril.

Por razões familiares e profissionais, Mário Centeno não desejava continuar a desempenhar o papel de governante, caso o Partido Socialista voltasse a formar Governo após as eleições legislativas de outubro deste ano.

O titular da pasta das Finanças gostava de regressar à sua carreira no Banco de Portugal e manter uma vida familiar mais calma, mas as três fontes citadas pelo semanário do grupo Impresa confirmaram que Costa o conseguiu segurar.

O ministro das Finanças é visto como um trunfo eleitoral decisivo e a presidência do Eurogrupo é ponto importante para António Costa, visto que dá uma maior credibilidade ao Executivo.

Os serviços de Mário Centeno não são prescindíveis para António Costa, que já lhe disse que conta com ele para continuar para lá de 2019.