Centeno retém o relatório da operação stop do fisco há um mês

Fisco e GNR estiveram ontem a interceptar condutores com potências dividas fiscais. A operação STOP foi realizada em Alfena, Valongo, numa rotunda de acesso à auto-estrada 42. A acção acabou por ser cancelada horas depois por indicação do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi já aberto um processo de inquérito à acção determinada pela Direção de Finanças do Porto.