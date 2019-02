Centeno reúne-se com ministro das Finanças de Angela Merkel para reforçar o euro

O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai encontrar-se com o homólogo alemão, em Lisboa, na qualidade de presidente do Eurogrupo, na quinta-feira, 28 de fevereiro. O motivo da reunião, entre Centeno e Olaf Scholz que também é vice-chancelar da Alemanha, será o de “aprofundar os temas em discussão na agenda do Eurogrupo, nomeadamente as reformas em curso com vista ao reforço da moeda única”, segundo o comunicado pelo Ministério das Finanças, esta terça-feira.

Este encontro assume particular relevância, pois Centeno é atualmente o representante máximo de todos os ministro das Finanças da zona euro e, por isso, tem uma influência que provavelmente um outro titular da pasta das finanças luso nunca teve sobre as pretensões germânicas.

O português defendeu, recentemente, a criação de um orçamento para a zona euro complementar ao orçamento do conjunto da União Europeia. Esse e a criação de um sistema europeu de garantia de depósitos (EDIS), serão os temas fortes na conversa entre Centeno e Scholz.

Por outro lado, esta visita de trabalho daquele que também é o vice-chanceler da Alemanha deverá será aproveitada para que o governo de Merkel meça o pulso aos países do sul da Europa, concretamente Portugal e Espanha.

Esta é a primeira visita de Olaf Scholz a outro Estado, desde que assumiu as Finanças alemãs em março de 2018. E Scholz, que é membro do SPD, o partido que está coligado no governo com a CDU de Angela Merkel, terá a tarefa de perceber o nível de aceitação de alguns países face ao acordo entre Berlim e Paris, quanto a uma proposta de criação de um orçamento na zona euro.

Depois de Lisboa e Centeno, Olaf Scholz segue para a capital espanhola – Madrid – para se encontrar com a ministra espanhola das Finanças em funções, María Jesús Montero.

Em Portugal, o programa de intervenção do Banco Central Europeu, União Europeia e FMI (Troika) e os “puxões de orelhas” de Wolfgang Schäuble e as criticas jocosas de Jeroen Dijsselbloem à situação lusa são passado. Esta quinta-feira, Mário Centeno reúne com Olaf Scholz depois das 19h00, no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Ambos farão declarações à comunicação social pelas 20h00.