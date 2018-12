Centro de congressos recebe 24ª edição do festival de tunas mais antigo do país

A Scalabituna – Tuna do Instituto Politécnico de Santarém, a Tuna Académica de Évora (TAUE), a Tuna de Medicina de La Laguna, e a Tuna Feminina da Universidade da Madeira (Tuna D’Elas), compõem a 24ª edição do Festival de Tunas mais antigo do país sem interrupção, que se realiza este sábado, a partir das 21h00, no Centro de Congressos da Madeira.

A Tuna Universitária da Madeira (TUMa) organiza este evento, que vai contar ainda com a participação do Musicando – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva, que vem de Viseu, e ainda um espetáculo de comédia, a cargo do Compadre Jodé.

De referir que o programa já se tinha iniciado na passada sexta-feira com a recepção a estas tunas no Mercado dos Lavradores.