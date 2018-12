Century 21 e Kidzania unem-se para abertura de agência imobiliária na cidade de Lisboa

A Century 21 Portugal estabeleceu uma parceria com a KidZania de forma a integrar a primeira agência imobiliária no parque temático situado no Dolce Vita Tejo, na Amadora, em Lisboa, revelou a empresa imobiliária em comunicado esta terça-feira.

Este espaço foi feito para as crianças poderem brincar aos adultos e experimentarem mais de 60 profissões diferentes, através de réplicas dos estabelecimentos mais representativos de uma cidade. A partir de 16 de Dezembro, a atividade de consultor imobiliário, bem como aprender todas as tarefas inerentes a esta profissão, cada vez mais emergente, vão passar a estar disponíveis.

Esta parceria passa pela criação da primeira agência imobiliária da cidade destinada às famílias, um espaço onde os mais novos poderão vivenciar as funções de um consultor imobiliário e reconhecer esta atividade como uma das profissões de referência, da sociedade atual.

Na agência denominada Century 21 KidZania, os visitantes vão poder ser consultores por um dia e usar o golden jacket– o casaco da marca. Terão as suas próprias placas de venda e, tal como numa agência real, irão contar com a tecnologia recorrendo a tablets e montras digitais para facilitar o processo de angariação e venda de imóveis. Além disso, os visitantes vão poder escolher entre serem consultores imobiliários ou clientes da imobiliária.

Como consultor imobiliário, vão ter como função angariar um imóvel na cidade das profissões ou proceder à venda ou arrendamento de uma propriedade. Se optarem por ser cliente da imobiliária podem escolher entre comprar ou arrendar um imóvel no parque.

Pedro Silva, diretor de patrocínios da KidZania Lisboa, destaca a importância da empresa na promoção da “formação e a valorização do conhecimento. A atividade Century 21 na Kidzania reflete a preocupação da marca em relação aos valores que devem estar associados à profissão de consultor imobiliário e promove o nosso princípio educativo”.

Já Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal, sublinha que “a profissão de consultor imobiliário ainda tem uma imagem pública pouco valorizada. Para além do preconceito inerente às actividades comerciais, o papel do agente de mediação imobiliária ainda não é reconhecido com a dignidade, responsabilidade e importância que tem na sociedade”.