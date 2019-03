CEO da Altice Portugal afirma que venda da rede de fibra ótica atrai mais de 10 interessados

O processo de venda da rede de fibra ótica da Altice Portugal está a atrair mais de uma dezena de interessados, sendo expectável que surjam propostas com valores “díspares”, disseram esta sexta-feira o CEO e o CFO da empresa, num encontro com jornalistas. A decisão ainda não está tomada.

Questionado sobre as notícias que dão conta da existência de avaliações situadas no intervalo entre cinco e sete mil milhões de euros, Alexandre Fonseca não confirmou estes números mas frisou que “em qualquer processo de venda procura-se vender pelo valor mais alto possível”.

“Seja qual for o modelo, se avançarmos com a venda, o que nunca estará em causa será a expansão da rede. Continuamos a construir, a levar a rede a todo o país e a usar os nossos métodos na construção destas infraestruturas”, disse o CEO, realçando que a empresa ainda está a avaliar se avança com a venda da sua rede de fibra, a maior do país.

Alexandre Fonseca defendeu ainda que é do interesse do país evitar uma duplicação das infraestruturas, pelo que a venda da rede permitirá a utilização pelos concorrentes do Meo, em condições a definir, se existir interesse nesse sentido.

Por sua vez, o Chief Financial Officer da Altice Portugal, Alexandre Matos, referiu que é natural que nestes processos surjam propostas “díspares”.