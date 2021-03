CEO do Ant Group demite-se por pressão de regulador chinês

O CEO do Ant Group, Simon Hu, demitiu-se esta semana do cargo, alegando razões pessoais para o fazer, revela a “CNN”. A demissão de Hu chega alguns meses depois da empresa de pagamentos digitais ser forçada, pelo regulador chinês, a desistir da Oferta Pública Inicial (IPO) na bolsa de Hong Kong.

“O Conselho de Administração do Ant Group aceitou o pedido de renúncia de Simon Hu, por motivos pessoais”, assumiu um porta-voz da afiliada do Alibaba. “Agradecemos ao Simon pelos esforços que fez na nossa empresa”, acrescentou.

O presidente Eric Jing foi nomeado como o novo CEO do Ant Group, em substituição de Hu. Segundo a empresa, Eric Jing ocupou o lugar de CEO do Ant Group entre 2016 e 2019.

Segundo um e-mail interno escrito por Jing, Simon Hu irá dedicar o seu tempo a realizar trabalho filantropo, ocupando o cargo responsável pela filantropia e responsabilidade social dentro da empresa e também no Alibaba.

Na última década, a empresa cresceu sem qualquer tipo de controlo, mas no último ano o governo declarou que as empresas privadas, como o Ant Group, têm de seguir a linha política do Partido Comunista Chinês se querem ter sucesso.

Desta forma, os reguladores chineses forçaram o Ant Group a cancelar o seu IPO em novembro, no que viria a ser o melhor IPO do mundo, e também ordenaram a que a empresa reformulasse o seu negócio. Com o cancelamento da entrada em bolsa, as autoridades ainda abriram uma investigação ao Alibaba, empresa criada pelo mesmo fundador.