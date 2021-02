CEO do BCP diz que moratórias são mais altas em Portugal mas apoios públicos foram mais baixos

Portugal tem 22,5% de crédito em moratória e lidera na Europa, mas Miguel Maya lembra que em compensação os apoios públicos nacionais representam apenas 11,2% o que compara com 38,9% na Alemanha, 23,5% em França, 42,3% em Itália e 18,6% em Espanha. Isto em percentagem do PIB.

Isto é, os bancos substituem-se ao Estado em Portugal no apoio às empresas.

No BCP a moratória pública soma 3.361 milhões de euros, o que representa uma redução de 253 milhões de euros pelos cancelamentos, liquidações e moratórias expiradas.

A moratória concedida ao abrigo do protocolo da APB soma 725 milhões, menos 37 milhões de euros.

Do total do crédito em moratória no BCP, 4.483 milhões são crédito a empresas, menos 306 milhões de euros.

No total o BCP tem em moratória (em dezembro) 8.568 milhões de euros, o que traduz uma redução de 596 milhões de euros.

O BCP destaca que 93% das moratórias de crédito correspondem a crédito performing, isto é sem risco de malparado.

O crédito hipotecário representa 90% das moratórias às famílias (3,7 mil milhões).

O banco avança que 68% do crédito com moratórias ativas está coberto por hipotecas (47% por hipotecas residenciais e 21% por hipotecas comerciais).

O BCP revela que 78,3% do crédito a clientes está no Stage 1 (sem sinais de imparidades); 15,7% está no Stage 2 (crédito em risco) e apenas 6% está no Stage 3 (crédito incobrável).

O BCP faz uma análise às moratórias expiradas dizendo 85,4% desse crédito está no Stage 1; 10,3% no Stage 2; e apenas 4,3% está no Stage 3. Por outro lado, nas moratórias vivas 66,3% do crédito está no stage 1, 26,4% no stage 2, e 7,4% no stage 3.

Nas linhas Covid garantidas pelo Estado, o BCP desembolsou 2,287 mil milhões de euros em 18.115 operações.

Dos 2,287 mil milhões de euros 71% foram concedidos a pequenas e médias empresas.

O BCP destaca a liderança de mercado nas linhas Covid-19, com mais de 30% do montante aprovado pelas sociedades de garantia mútua.