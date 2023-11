Obrigada à Terra” é uma exposição inteiramente dedicada à cerâmica que encerra em si um duplo agradecimento: à reabertura do Palácio Duques de Cadaval, em Évora, e aos quatro elementos essenciais à vida: água, ar, fogo e terra. Porquê? Porque a cerâmica os encerra em si. Sem esquecer a diversidade de técnicas e a imensa paleta de cores que a cerâmica aceita, revela e explode.

4 Novembro 2023, 15h00

O galerista francês Pierre Passebon aceitou o desafio lançado pelas irmãs Alexandra e Diana de Cadaval, e convocou para o brainstorming que reúne 35 artistas nacionais e internacionais, um trio muito especial: Louis Lefebvre, especialista em cerâmica antiga e contemporânea, Terry de Gunzburg, colecionadora e mecenas, e Antonine Catzeflis, extraordinária descobridora de novos talentos.

Resultado? Artistas como Bela Silva, Joana Vasconcelos, Agathe Braham Ferron, Andrew Holmquist, Jessica Boubetra ou Zuzana Svatik, entre outros que, inspirados pela exposição, criaram uma obra única para este lugar histórico, onde o humor, a crítica social, o experimentalismo e o sarcasmo convivem em harmonia.

Para o curador, foi uma excelente oportunidade para colocar a sua “paixão por este ofício do fogo” ao serviço do público, para que este possa fruir não só das obras expostas, como também do lugar.

