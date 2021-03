Ceticismo dos investidores após discurso de Powell afeta Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno negativo depois dos investidores mostrarem algum ceticismo às garantias dadas pelo presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, de que a inflação não será um problema nos próximos dois anos.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,64%, para 3,948.10 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 1,70%, para 13,295.23 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,12%, para 33,053.60 pontos.

As yields dos títulos do Tesouro a 10 anos registaram uma subida para 1,75%, a maior em 14 meses. enquanto os títulos a 30 anos estão a ser negociados a 2,50%.

Esta quinta-feira fica marcada pelo aumento de americanos que pediram subsídio de desemprego na semana terminada a 13 de março, com 770 mil novas submissões neste período, segundo os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho.

Por outro lado, os subsídios ainda a pagamento desceram muito ligeiramente, ficando-se nos 4,12 milhões na semana terminada a 6 de março.

Entre as empresas, as ações da Tesla estão a cair 3,5% depois de relatos de que os clientes do Reino Unido não vão receber mais financiamento para comprar carros da empresa de Elon Musk.