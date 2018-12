CFO da Huawei paga 6,6 milhões de euros para sair em liberdade

Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, pagou 7,5 milhões de dólares (6,6 milhões de euros) para sair em liberdade no Canada, onde se encontrava presa desde 1 de dezembro, a pedido das autoridades norte-americanas, revela o jornal “Expansión” esta quarta-feira.

O juiz William Ehrcke, do Supremo Tribunal da Província de British Columbia, no Canada, determinou a liberdade da diretora financeira e filha do fundador da Huawei, enquanto o Governo chinês aguarda a conclusão do pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos.

A libertação de Meng Wanzhou acontece horas depois das autoridades chinesas deterem Michael Kovrig, um ex-diplomata canadiano que atualmente trabalha na China para o grupo de investigação do International Crisis Group (ICG).

Meng Wanzhou foi presa pelas autoridades canadianas a pedido dos Estados Unidos a 1 de dezembro em Vancouver, no Canada quando ia caminho do México. A prisão causou uma crise diplomática entre o Canadá e a China, que ameaçou Ottawa com sérias consequências caso a diretora financeira da Huawei não fosse libertada de imediato.

A diretora financeira da Huawei é acusado pelas autoridades norte-americanas de fraude por violar as sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Irão, o que já foi negado pelo Governo chinês.