CGD distingue alunos do ensino superior com 150 mil euros

Pelo terceiro ano consecutivo, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) atribui os Prémios Caixa Mais Mundo, no valor de 150 mil euros, “reconhecendo o mérito escolar dos alunos admitidos através do concurso nacional de acesso no ano letivo de 2020/2021, a nível nacional, em instituições do ensino superior e profissional, que têm protocolo com a Caixa”, diz o banco em comunicado.

Esta quinta-feira, dia 18 de março, pelas 17h00, decorrerá a “cerimónia simbólica” de entrega de prémios em ambiente inteiramente digital. O evento será transmitido na página de Facebook da CGD, contará com uma conversa entre Paulo Moita de Macedo, presidente da comissão executiva do banco, e António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa.

“Este prémio enquadra-se no âmbito do programa Caixa Social que define a educação e o conhecimento, focado no apoio ao ensino superior, como um dos seus eixos de intervenção estratégica, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, que seja sustentável, oferecendo a todos oportunidades iguais e preparando os cidadãos do futuro”, diz o banco.

A CGD tem vindo a reforçar a liderança no segmento universitário, mantendo parcerias e acordos de cooperação com mais de 40 instituições a nível nacional. “A Caixa foi um banco pioneiro e inovador na relação com a academia ao longo de mais de 25 anos, sendo também a instituição financeira em Portugal que desde há mais tempo permanece ligada ao ensino superior, incorporando na oferta e na relação comercial os desafios e necessidades das comunidades académicas”, acrescenta a instituição.

“Desde 1994 o programa Caixa IU – Institutos e Universidades permitiu criar relações comerciais com mais de um milhão de estudantes que configuram um segmento estratégico para CGD”, lê-se na nota.

“Num ano marcado pela pandemia, em que as desigualdades sociais tendem a agravar-se, a Caixa aumenta o número de premiados para 150 estudantes com prémios no valor de 1.000 euros, criando oportunidade para que mais alunos, incluindo grupos sociais financeiramente mais vulneráveis, possam prosseguir com os seus estudos no ensino superior, permitindo contribuir para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas # 4 – Assegurar o acesso e ensino de qualidade”, explica a CGD.

Os prémios e bolsas atribuídos distribuíram-se por quatro categorias: Prémio Mérito Académico; Bolsas de Estudo para estudantes carenciados; Prémio de Mérito para estudantes de Cursos Profissionais; Prémios de Mérito para estudantes dos PALOP.